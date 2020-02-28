شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كهربا ورمضان صبحي من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر لها السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي غياب محمود عبدالمنعم «كهربا» ورمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد لأسباب مختلفة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، على معلول، محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي «قفشة»، أحمد الشيخ، جيرالدو، وليد سليمان.

الهجوم: أليو بادجي، أجايي، مروان محسن.