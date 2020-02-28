النني: على صلاح أن يتعلم من تجربة هازارد ويبقى في ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
لفت اللاعب محمد النني إلى أن زميله في المنتخب المصري محمد صلاح يجب أن يتطلع إلى البقاء في واحد من أفضل الفرق في العالم، ليفربول.
وقال النني: "بالنسبة لي، يلعب حاليًا مع أحد أفضل الفرق في العالم. إنه نجم في ليفربول. إذا كنت أنا، سأبقى في ليفربول. ترى أن إيدين هازارد يعاني في ريال مدريد بعد انتقاله من تشيلسي".
وأضاف: "بالطبع، ريال مدريد أكبر من ليفربول، وبرشلونة أكبر من ليفربول. لكنه مستقر للغاية في ناديه الحالي وهذا الفريق هو الأفضل الآن".
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