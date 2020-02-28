النني: على صلاح أن يتعلم من تجربة هازارد ويبقى في ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

لفت اللاعب محمد النني إلى أن زميله في المنتخب المصري محمد صلاح يجب أن يتطلع إلى البقاء في واحد من أفضل الفرق في العالم، ​ليفربول​.



وقال النني: "بالنسبة لي، يلعب حاليًا مع أحد أفضل الفرق في العالم. إنه نجم في ليفربول. إذا كنت أنا، سأبقى في ليفربول. ترى أن إيدين ​هازارد​ يعاني في ​ريال مدريد​ بعد انتقاله من تشيلسي".

وأضاف: "بالطبع، ريال مدريد أكبر من ليفربول، وبرشلونة أكبر من ليفربول. لكنه مستقر للغاية في ناديه الحالي وهذا الفريق هو الأفضل الآن".