جوارديولا: التأهل ضد ريال مدريد لم ينته بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

اوضح المدرب الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​ انه من المبكر الاحتفال بعد الفوز على ​ريال مدريد​ في ذهاب الدور ثمن النهائي من ​دوري ابطال اوروبا​.



وخلال تصريحات له، قال جوارديولا: "لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله ، التأهل ضد ريال مدريد لم ينته بعد، لأنه من الصعب للغاية الإطاحة بمثل هذا النادي الكبير ومن الصعب الفوز مرتين ضده ، هذا لا يحدث عادةً".

واضاف: "يتوجب علينا الحذر لأن التأهل ضد ريال مدريد لم يتحدد حتى الآن، من الأفضل أن نؤجل أي احتفال إلى ما بعد الوصول إلى ربع النهائي، في الوقت الحالي يجب أن ينصب اهتمامنا على نهائي كأس الرابطة".