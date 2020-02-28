انشيلوتي: لا يوجد ضغط على غوميز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

لفت كارلو ​أنشيلوتي​، المدير الفني لفريق ​إيفرتون​، إلى أنه لا يوجد ضغط على اللاعب أندريه غوميز لتقديم مستوى متألق على الفور بعد إصابة خطيرة في الكاحل.



وقال أنشيلوتي: "إنه مستعد للبدء. تدرب جيدا، ويمكن أن يلعب. يجب أن أتحدث معه قبل المباراة. لقد قام بعمل جيد حقًا. فوجئت بأنه لعب بثقة دون أي خوف".

وأضاف: "كان من المفيد بالنسبة له اللعب وأظهر ثقة أكبر هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي. لا يوجد أحد يضغط عليه. الكل اتبع تعليمات الطاقم الطبي وهو مستعد للعب وكل شخص لديه ثقة تامة فيه. إنه يعلم أنه مهم حقًا بالنسبة لهذا النادي وهذا لن يضغط عليه أكثر".