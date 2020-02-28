شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة ضيفه صن دوانز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة ضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي غدًا السبت ، وهم كلا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عقد عصر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام فريق صن داونز، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي ، وحضر الاجتماع مندوبو نادي صن داونز، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي أحمد أمجوي من تنزانيا، ومنسق اللقاء خالد لمكشر من تونس، ومراقب الحكام سيلستين من راوندا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي، والمراقب الأمني أندي كوامي من ليبريا.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء.

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تقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.

على صعيد آخر، يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر إقامتها غداً، الجمعة، على استاد القاهرة فى حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على العدد المذكور، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة صن داونز والفريق حاصل على قسط كبير من الراحة، بعد عدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك، بعدما أنسحب الأخير من المواجهة وإعلان طاقم حكام اللقاء الليتواني إنهاء المباراة بانسحاب الفارس الأبيض، وكانت أخر مباراة لعبها فريق الأهلي أمام الزمالك أيضا، في السوبر المصري يوم الخميس الماضي، وخسر الفريق الأحمر اللقب بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة والتركيز فقط في كيفية الثأر من صن داونز.