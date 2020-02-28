شكرا لقرائتكم حسين عبد اللطيف يعتذر عن استكمال مهمته فى قيادة منتخب الكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم حسين عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى للمنتخب الوطنى للكرة النسائية، باعتذار عن أستكمال مهمته فى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتقدم بهذا الاعتذار بصورة رسمية إلى الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المشرفة على كرة القدم النسائية. وكانت فعاليات دورة الاتحاد النرويجى قد انطلقت لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية والتى تقام بالتعاون مع الاتحاد المصرى متمثلا فى الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية ومصطفى منير المدرب العام لمنتخب مصر للكرة النسائية وبحضور السيدة كاترينا تريتنج والسيدة بيندكت نورفيك والسيد ميكيل هوجن من الاتحاد النرويجى وبمشاركة 24 دارسة. وشهد اليوم الثانى إقامة محاضرتين عملى فى الملعب صباحا ومساءا واختتم اليوم بمحاضرة نظرية . Advertisements وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق على الحضور ومتابعة التدريبات واثنت علي المجهودات المبذولة من قبل المحاضرين وعلى مستوى الدارسات. ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث اليوم الجمعة ويوم السبت حضور 120 لاعبة ناشئات وبراعم من سن 6 سنوات حتي 12 سنة لتطبيق بعض الوحدات التدريبية والوقوف علي مدي استيعاب الدارسات للمحاضرات النظرية والعملية . وتختتم الدورة يوم السبت حيث تقوم الدكتورة سحر عبد الحق بتوزيع الشهادات علي الدارسات.

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