شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهزم أسوان وديا بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الإسماعيلى فوزا على فريق أسوان بثلاثة مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

ويلتقى الدراويش منافسه الجونة على ملعب الإسماعيلية يوم 9 مارس المقبل فى إطار الأسبوع الــ18 للمسابقة.

أهدف المباراة سجلهم كل من أحمد مدبولى هدف “ركلة جزاء” ومحمد حمدى زكى هدفين بينما سجل إبراهيم جلال هدف أسوان.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من

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حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. مصطفى فارس ، ابراهيم ابو اليزيد ، محمد هاشم ، أسامة إبراهيم

خط الوسط .. همام طارق ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، محمد الشامى

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – باتريك كادو

وشارك من على مقاعد البدلاء ..محمود عبد المنصف – باهر المحمدى – أحمد مدبولى – محمد صادق – حمدى زكى – محمد الضرف – محمد مخلوف – مدحت فقوسة – محمد كماتشو – محمد نصر – شيلونجو – حازم مرسى.