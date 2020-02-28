شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجى .. كارتيرون: قطعنا نصف الطريق للتأهل وعلينا القتال فى رادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته بفوز فريقه على الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما اليوم بذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة طوال التسعين دقيقة وقطعنا نصف المشوار فقط، وعلينا ان نقدم مباراة تاريخية في رادس للتأهل." اضاف قائلا: "اول ٢٠ دقيقة غاب عنا التركيز، توقيت هدف اوناجم ساعدنا على العودة وكنا افضل بدنيا في الشوط الثاني وكثرة الاخطاء تسببت في طرد للترجي سهل علينا المأمورية." تابع: "النسخة الجارية من دوري الابطال مستواها عالى وعلينا اقصاء البطل للتتويج وسنبدأ التحضير من الغد لانها مباراة ليست سهلة." اضاف: "اللاعبون خرجوا عن التركيز بسبب تأجيل القمة وهو ما ظهر في بداية المباراة وسنذهب الى هناك بافضلية النتيجة والهدف الثالث سيسهل المهمة الى حد ما." تابع: "اوباما تعرض لاصابة خفيفة وفضلت منحه راحة وسيعود قبل المباراة المقبلة." Advertisements

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3.

ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك و الترجي التونسي بالتعادل الإيجابي 1 / 1، تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30وفي الشوط الثاني نجح الزمالك في تشجيل هدفين جاء الأول عن طريق أشرف بن شرقي وسط احتجاجات من لاعبي الترجي كلفهم طرد أحد اللاعبين قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع احتسب الحكم رضوان جيد ضربة جزاء للزمالك سجل منها محمود علاء الهدف الثالث.

ولعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما لعب الترجي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: معز بن شريفية، وخط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي، وفي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان، وفي الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

وخاض الزمالك فى البطولة الحالية مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذي واجه فيه جينيراسيون السنغالي ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجي اليوم، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ونجح الفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التي ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

الزمالك سبق وفاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقي التي جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطري، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه.