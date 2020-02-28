شكرا لقرائتكم سامي قمصان: الأهلي استعد جيدا لمواجهة صن داونز ونرفض مصطلح الثأر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد صن داونز

أكد سامي قمصان مدرب الأهلي أن مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السادسة من مساء غدا السبت باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون قوية كطبيعة مواجهات الفريقين.



موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غدا السبت في السادسة مساء،نظيره فريق صن داونز الجنوب افريقيا اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا على ستاد القاهرة الدولي، فيما ستقام مواجهة العودة يوم 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا. الأهلي ضد صن داونز وقال قمصان إن منافسات دور الثمانية مباراة من 180 دقيقة بواقع 90 دقيقة في القاهرة غدا و90 دقيقه أخري في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

وشدد قمصان علي أن الأهلي استعد جيدا لمواجهة الغد رافضا مصطلح الثأر في كرة القدم ، موضحا :" أن الجهاز الفني تحدث مع لاعبي الفريق بشأن التركيز في مباراة الغد وبذل أقصي ما لديهم وتحدثنا معهم أيضا عن الجانب المعنوي وطالبناهم بالتركيز في مباراتي الذهاب والعودة من أجل الصعود واستكمال رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي ضد صن داونز

وأضاف قمصان أن فريق صن داونز فريق قوي يضم بين صفوفه لاعبين أصحاب مستوي فني قوي ولديهم سرعات كبيرة ويقودهم مدرب كبير ومعهم منذ 8 سنوات تقريبا ، مؤكدًا أن الأهلي يعاني من غيابات كثيرة للإصابة لكن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر يعرف كيف يتعامل مع هذه المواقف ويقوم بتجهيز البدائل.

الأهلي ضد صن داونز