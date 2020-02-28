شكرا لقرائتكم فريد شوقى يرزق بمولوده "أحمد" قبل مواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رزق فريد شوقى لاعب خط وسط المصرى البورسعيدى بمولود جديد أطلق عليه أسم "أحمد" ، وحرص لاعبو المصرى البورسعيدى على إقامة احتفالية لتهنئة اللاعب داخل معسكر الفريق استعداداً لنهضة بركان المغربى فى ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى تقام فى التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد باستاد السويس الجديد.

وكان طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى قد طلب من الشركة الراعية للفريق فيديو تحفيزى للاعبين قبل مواجهة نهضة بركان المغربى يشمل اهداف الفريق طوال مشوار الكونفدرالية لتحفيز اللاعبين على استمرار المشوار بنجاح وتخطى عقبة بطل المغرب .

كان طارق العشرى أقام معسكرا مغلقا للفريق فور توليه المسئولية بمدينة الإسماعيلية لرفع المعدل البدنى للفريق ومعرفة كل كبيرة وصغيرة به من أجل إعادة هيكلته مرة أخرى، خاصة أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الجهاز الفنى السابق لأسباب متعددة ويهدف العشرى إلى عودتهم من جديد فكان هذا المعسكر أفضل إعداد لهؤلاء اللاعبين .

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واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.