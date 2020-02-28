رمضان صبحي يخوض تدريبات تأهيلية بالأهلي

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جدة - عمرو شويل خاض رمضان صبحي، لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. ويؤدي رمضان التدريبات التأهيلية على الرمل، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي. ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها السادسة من مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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