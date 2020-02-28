شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجى.. أوباما وعبد الغنى يظهران لمؤازرة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الثنائي محمد عبد الغنى، ويوسف اوباما لاعبي الزمالك، فى مقصورة ستاد القاهرة، لدعم ومساندة فريقه فى مباراته أمام الترجى التونسى، والمقامة بينهما الآن، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، فى حضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

جاء تواجد عبدالغنى واوباما فى مباراة الزمالك والترجى التونسى رغم خروجهما من قائمة المباراة للإصابة، وذلك لتقديم الدعم للاعبين فى ظل سعى الفريق لمواصلة الانتصارات فى البطولات المختلفة.

وبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفى للزمالك، مباراته أمام الترجى التونسى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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وكان الزمالك فى البطولة الحالية خاض مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذى واجه فيه جينيراسيون السنغالى ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجى اليوم، بعدما احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط.

يذكر، أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستشهد حضور 30 ألف مشجع من جماهير القلعة البيضاء.

ولعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما لعب الترجي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: معز بن شريفية، وخط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي، وفي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان، وفي الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

وخاض الزمالك فى البطولة الحالية مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذي واجه فيه جينيراسيون السنغالي ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجي اليوم، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويسعى الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التي ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

الزمالك سبق وفاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقي التي جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطري، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه.