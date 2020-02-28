شكرا لقرائتكم فايلر يشرح للاعبى الأهلى خطة مواجهة صن داونز بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي ببطولة أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة مساء غد علي ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا.

فيما أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية مساء اليوم الجمعة علي ملعب التتش بالجزيرة، وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني فقرة بدنية قوية للاعبين استعدادا لمواجهة صن داونز.

وأدي شريف إكرامي حارس مرمي الفريق تدريبات منفردة قبل انطلاق المران، كما خاض رمضان صبحي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة في إطار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

Advertisements

على صعيد متصل ، قال سامي قمصان مدرب الفريق أن مباراة صن داونز ستكون قوية كطبيعة مواجهات الفريقين، وأوضح قمصان أن منافسات دور الثمانية مباراة من 180 دقيقة بواقع 90 دقيقة في القاهرة غدا و90 دقيقه أخري في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

وشدد قمصان علي أن الأهلي استعد جيدا لمواجهة الغد رافضا مصطلح الثأر في كرة القدم ، موضحا :" أن الجهاز الفني تحدث مع لاعبي الفريق بشأن التركيز في مباراة الغد وبذل أقصي ما لديهم وتحدثنا معهم أيضا عن الجانب المعنوي وطالبناهم بالتركيز في مباراتي الذهاب والعودة من أجل الصعود واستكمال رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

أضاف قمصان أن فريق صن داونز فريق قوي يضم بين صفوفه لاعبين أصحاب مستوي فني قوي ولديهم سرعات كبيرة ويقودهم مدرب كبير ومعهم منذ 8 سنوات تقريبا ، مؤكدًا أن الأهلي يعاني من غيابات كثيرة للإصابة لكن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر يعرف كيف يتعامل مع هذه المواقف ويقوم بتجهيز البدائل.