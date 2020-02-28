شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجى .. ربع ساعة سلبية للزمالك أخطر للترجى والشباك تستعصى على الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبي الترجي التونسي و إستحواذ تام للكرة ووصلو أكثر من مرة لمرمى أبو جبل لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 5 ينجح حمدو الهوني في قطع تمريرة من طارق حامد ويمر من محمود علاء ويسدد كرة قوية تخرج بجوار القائم الأيسر لأبو جبل في فرصة خطيرة .

الدقيقة 6 تمريرة من حمودة لاعب الترجي داخل منطقة جزاء الزمالك تخرج من أمام إبراهيما واتارا في فرصة خطيرة.

بعدها يعود الزمالك للإستحواذ على الكرة واللعب على الكرات الطويلة من أجل فك الضغط من قبل الترجي لكن دون خطورة أو وصول للمرمى.

يهدأ اللقاء نسبيا ويستمر اللعب لأكثر من دقيقة في وسط الملعب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

ولعب الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما لعب الترجي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: معز بن شريفية، وخط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي، وفي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان، وفي الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

وخاض الزمالك فى البطولة الحالية مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذي واجه فيه جينيراسيون السنغالي ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجي اليوم، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويسعى الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التي ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.

الزمالك سبق وفاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقي التي جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطري، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه.