شكرا لقرائتكم 4 تغييرات فى تشكيل الترجى أمام الزمالك بعد ثلاثية السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت تشكيل الترجي 4 تعديلات عن الفريق الذى واجه الزمالك في السوبر حيث غاب كل من خليل شمام وسامح الدربالي وكوامي بونسو وبن ساحة وحل بدلا منهم شمس الدين الذاودي وإيهاب لمباركي ومحمد علي بن رمضان وبن حمودة.
وجاء تشكيل الترجي ضد الزمالك كالتالي..
حراسة المرمى: معز بن شريفية
خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان
خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.
في المقابل جاء تشكيل الزمالك ضد الترجي كالتالى:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.
خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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