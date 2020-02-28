شكرا لقرائتكم 4 تغييرات فى تشكيل الترجى أمام الزمالك بعد ثلاثية السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمعهما في السادسة مساء اليوم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ثاني لقاء بين الفريقين في شهر فبراير الجاري بعدما التقيا في السزبر المصري قبل أسبوعين وحسمه الأبيض بالفوز 3-1.

وشهدت تشكيل الترجي 4 تعديلات عن الفريق الذى واجه الزمالك في السوبر حيث غاب كل من خليل شمام وسامح الدربالي وكوامي بونسو وبن ساحة وحل بدلا منهم شمس الدين الذاودي وإيهاب لمباركي ومحمد علي بن رمضان وبن حمودة.

وجاء تشكيل الترجي ضد الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان

Advertisements

خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

في المقابل جاء تشكيل الزمالك ضد الترجي كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.