شكرا لقرائتكم الأهلى يفاوض رجب بكار لضمه فى انتقالات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة ٣ مواسم، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظائرهم في بيراميدز.
ويسعى مسئولو النادي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في ظل رغبة النادي المنافسة على كافة البطولات.
أختتم فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أستعدادتة الى أقيمت على ملعب مختار التتش بمقر النادى في الجزيرة لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي ببطولة أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة مساء غد علي ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا.
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