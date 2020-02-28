شكرا لقرائتكم اوتوبيس الزمالك يصل استاد القاهرة قبل مواجهة الترجي التونسي " فيديو وصور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الزمالك الي استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال افريقيا، وسط استقبال جماهيري وهتافات من الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة لمؤازرة الفريق.

وقامت هيئة استاد القاهرة بتشغيل أغاني وطنية في المدرجات قبل مباراة الزمالك والترجي التونسي الامر الذي أشعل حماس جماهير الزمالكالمتواجدة لمؤازرة الفريق قبل المباراة الهامة التي تنطلق في السادسة من مساء اليوم.

وتوافد جمهور الزمالك، عبر البوابات الإلكترونية الى داخل ستاد القاهرة الدولى المخصصة للتفتيش لحضور مباراة الفريق أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستشهد حضور 30 ألف مشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وكشف الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستشهد حضور 30 ألف مشجع من جماهير القلعة البيضاء.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.



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