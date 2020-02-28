لحظة بلحظة .. الزمالك 3 × 1 الترجي .. انتهت

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي



يقدم "الخليج 365" متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد الترجى التونسى، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال.



التشكيل

د 1.. هجمة خطيرة للترجى كادت تسفر عن الهدف الأول.

د 2.. رمية تماس للترجي في وسط الملعب من جهة اليسار.

د 3 .. كرة ثابتة للترجى من الجهة اليسرى قرب الراية الركنية ولكنها مرت دون خطورة على دفاع الزمالك.

د 5.. خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب الدفاعي للفريق ضد محمد علي بن رمضان. د 6.. هدف محقق ضائع من لاعبي الترجي بعد خطأ فادح من لاعبي الزمالك في تمرير الكرة استغله حمدو الهوني وتمكن من استخلاص الكرة والانطلاق إلى حدود منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية مرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد ابو جبل.

شاهد صاروخية الهونى د 7 .. إرتباك نسبي من لاعبي الزمالك في أولى دقائق المباراة مع البداية المفاجئة من لاعبي الترجي. د 8 خطأ لصالح نادي الزمالك في وسط الملعب من جهة اليسار ضد شمس الدين الذوادي. د 9 خطأ لصالح الزمالك في مكان جيد بالقرب من الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء الترجي ضد إلياس شتي.

جماهير الزمالك د 10 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين قبل ان يتكفل مدافعي الترجي بإبعاد للكرة إلى وسط الملعب. د 11 توقف المباراة لإصابة فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد إصطدام قوي بفوسيني كوليبالي لاعب الترجي.

جمهور الترجى د 12 محاولات من لاعبي الزمالك للسيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب وإمتصاص الحماس الواضح في أداء لاعبي الترجي.

شاهد إنقاذ أبو جبل لمرمى الزمالك د 13 خطأ لصالح الترجي في وسط الملعب من جهة اليمين ضد محمد عبد الشافي. بعد مرور 15 دقيقة ..ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك و الترجي المقامة بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع. د 17.. توقف المباراة لإصابة إلياس شتي مدافعي الترجي التونسي على مستوى العضلة الخلفية للقدم اليسرى. د 18 استئناف المباراة من جديد بعد خروج لاعب الترجي لاستكمال العلاج خارج المستطيل الأخضر، الكرة بحوزة لاعبي الزمالك في وسط الملعب.

د 20.. تحسن نسبي في أداء لاعبي الزمالك خلال الدقائق الحالية على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب. د 21.. التبديل الأول "إضطراريا" لنادي الترجي بخروج أنيس شليتى ونزول خليل شمام.

د 22.. محاولة عن طريق طارق حامد لتمرير طرة طولية بإتجاه زميله محمد أوناجم المنطلق على الجبهة اليمنى للفريق إلا أن الكرة خرجت بشكل غير متقن وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح الترجي. 24 ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك بالقرب من حدود منطقة جزاء الترجي في مواجهة المرمى، نفذها أحمد سيد زيزو بتمريرة طولية في عمق المنطقة مرت بشكل مباشر إلى ركلة مرمى لصالح الضيوف بعد رأسية سيئة للغاية من المدافع المتقدم محمود حمدي. د 27.. عبد الرءوف بن غيث يسجل الهدف الأول للترجى

د 28 خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب الدفاعي من جهة اليمين ضد حمدو الهوني.

د 29 محاولة هجومية خطيرة للترجي التونسي بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إيهاب المباركي إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها عبدالرؤوف بن غيث المتقدم وحيدا على القائم الأيمن للمرمى دون أي رقابة دفاعية بتسديدة مباشرة خرجت بشكل غير متقن إلى جوار القائم.

د 30.. نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة أصبحت تقدم الترجي التونسي على حساب نادي الزمالك بهدف مقابل لاشئ جاء بأقدام عبدالرؤوف بن غيث.

د 31.. أوناجم يتعادل للزمالك بهدف صاروخى

د 31.. تسديدة صاروخية عن طريق محمد أوناجم لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس معز بن شريفية.

د 32.. توقف المباراة لإصابة مصطفى محمد لاعب الزمالك وإيهاب المباركي لاعب الترجي بعد إصطدام هوائي قوي بينهما.



د 33.. استئناف المباراة من جديد، الكرة بحوزة لاعبي الزمالك في وسط الملعب الدفاعي للفريق.

د 35.. محاولة هجومية للزمالك بانطلاقة على الجبهة اليمنى من حازم إمام أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها المهاجم مصطفى محمد برأسية قوية إفتقدت الدقة الكافية في التوجيه لتتحول الكرة إلى ركلة مرمى بجوار القائم الأيمن دون أي خطورة.

د 37.. خطأ لصالح الزمالك في مكان جيد على يسار منطقة جزاء الترجي ضد عبدالرؤوف بن غيث.

د38 .. ضغط متقدم من لاعبي الترجي على مدافعي الزمالك في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر.

د 39.. محاولة هجومية من لاعبي الزمالك عن طريق محمد أوناجم في استغلال واضح للتمركز الدفاعي السئ لمدافعي الترجي، استلم أوناجم الكرة على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء ثم راوغ المدافع خليل شمام قبل أن يطلق تسديدة ضعيفة نوعا ما، وصلت بشكل سهل لأحضان الحارس معز بن شريفية.

د 40 ركلة ركنية للترجي على يمين مرمى الزمالك، نفذها عبدالرؤوف بن غيث بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة حيث وجدت متابعة من محمد علي بن رمضان بتسديدة مباشرة قوية إصطدمت برأس أحمد المدافعين ومرت بشكل خطير للغاية إلى جوار القائم الأيسر للمرمى. د 41 ركلة ركنية للترجي على يسار مرمى الترجي، نفذت بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب. د 43 محاولة فردية عن طريق محمد أوناجم لاعب الزمالك لإختراق منطقة جزاء الترجي من جهة اليسار مستغلا سرعتة الكبيرة إلا أنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى لصالح الضيوف.

د 45 .. أول إنذار باللقاء من نصيب طارق حامد

د 46.. بداية هادئة من لاعبي الفريقين في أولى دقائق الشوط الثاني.

د 48 رمية تماس لصالح الزمالك في وسط الملعب الدفاعي للفريق من جهة اليمين.

د 50 تسلل على محمد علي بن حمودة لاعب الترجي نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الزمالك.

د53 تسديدة صاروخية عن طريق خليل شمام لاعب الترجي من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الزمالك تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

د54 ركلة ركنية للترجي على يمين مرمى الزمالك، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها شمس الدين الذوادي على القائم الأيسر للمرمى برأسية هيأت الكرة لزميله حمدو الهوني على حدود المنطقة ليسدد كرة قوية مرت أعلى العارضة العلوية للحارس محمد أبو جبل دون خطورة حقيقية.

د54 خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب ضد فوسيني كوليبالي.

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د 55 بطاقة صفراء من نصيب محمد علي بن رمضان لاعب الترجي لتعمد تعطيل الكرة.

تسديدة قوية عن طريق مصطفى محمد مهاجم الزمالك من على حدد منطقة الجزاء إصطدمت بقدم أحد مدافعي الترجي ومرت أعلى العارضة العلوية للمرمى إلى ركلة ركنية.

د 57 ركلة ركنية للزمالك على يسار مرمى الترجي، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

د 58 محاولة هجومية للزمالك من الجبهة اليمنى عن طريق حازم إمام الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الدفاع إلى رمية تماس قبل رأس المهاجم مصطفى محمد.

د 59 محاولة هجومية جديدة للزمالك من الجبهة اليمنى عن طريق محمد أوناجم الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت بشكل سهل ومباشر لأحضان الحارس معز بن شريفية.

بعد 60 دقيقة ما زال التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الزمالك و الترجي التونسي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ..فى اللقاء المقام بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30.



د 62 تبديل ثانى للترجى بنزول عبد الرحمن مزيان على حساب محمد على حمودة. د 63 ركلة ركنية للترجي على يمين مرمى الزمالك، نفذها عبدالرؤوف بن غيث بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المدافع المتقدم شمس الدين الذوادي برأسية سهلة في يد الحارس محمد أبو جبل. د 64 أفضلية نسبية من لاعبي الزمالك خلال الدقائق الحالية بسيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب. د 65 خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب ضد محمد علي بن رمضان. د 67 تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الترجي في وسط الملعب الدفاعي للفريق. د 68 كلة ركنية للترجي على يسار مرمى الزمالك، نفذها محمد علي بن رمضان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها شمس الدين الذوادي برأسية ضعيفة وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس محمد أبو جبل. د 70 تسديدة مباغتة عن طريق مصطفى محمد مهاجم الزمالك من على حدود منطقة جزاء الترجي تصدى لها الحارس معز بن شريفية بثبات وأمسك الكرة. د 71 رمية تماس لصالح الترجي في وسط الملعب الدفاعي للفريق من جهة اليمين.

د 72 .. بن شرقى يسجل الهدف الثانى للزمالك د 72 عرضية متقنة عن طريق محمد عبد الشافي من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها الدفاع التونسي بشكل غريب أدى إلى وصول الكرة لأحمد سيد زيزو في مواجهة المرمى تماما ليسدد كرة سهلة إلى داخل الشباك. د 73 حالة طرد لمحمد على رمضان لاعب الترجى

د 74 بطاقة صفراء من نصيب معز بن شريفيه لاعب الترجي نتيجة إعتراض مبالغ فيه على حكم المباراة. د 76 يعقوبى يحصل على بطاقة صفراء جديدة للاعبى الترجى د 77 ضغط هجومي قوي من لاعبي الزمالك في محاولة لإحراز الهدف الثالث. د 78 هدف محقق ضائع لنادي الزمالك بعد ركلة ركنية على يسار المرمى نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها محمود علاء برأسية هيأت الكرة لزميله أحمد سيد زيزو المنفرد بشكل كامل بالمرمى ليسدد كرة مباشرة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى. د 80 .. تراجع كامل من جميع لاعبي الترجي إلى وسط الملعب الدفاعي في محاولة لغلق المساحات أمام لاعبي الترجي. د 81 .. نزول شيكابالا على حساب أوناجم

د 83.. نزول عبد الله جمعة بدلا من زيزو د88 نزول كابونجو على حساب مصطفى محمد د92 .. بن شرقى يحصل على ركلة جزاء د 93 .. محمود علاء يسجل الهدف الثالث للزمالك

ويستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم (الجمعة)، على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي.

الزمالك ضد الترجي



ويغلب على مباراة الزمالك والترجي الطابع الثأري، بعدما تمكن بطل مصر من خطف لقب السوبر الإفريقي من بين أنياب بطل تونس عقب الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير الماضي في الدوحة.

تشكيل الزمالك ضد الترجي



وأعلن الجهاز الفني للزمالك تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل الترجي ضد الزمالك



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

الزمالك ضد الترجي



ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مواصلة سلسلة النتائج الجيدة خلال شهر فبراير، حيث يدخل اللقاء منتشيا بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد وهما السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي أمام الأهلي.

الزمالك ضد الترجي



ويتسلح الزمالك بعاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، من أجل تحقيق نتيجة كبيرة تريح الأعصاب قبل مواجهة العودة في تونس، وهو ما جعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري والتي كان المقرر إقامتها الاثنين الماضي، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل موقعة دوري الأبطال.

الزمالك ضد الترجي



وعقد كارتيرون جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك، طالبهم خلالها عبور محطة الترجي من أجل التقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على لقب دوري الأبطال الغائب عن "البيت الأبيض" منذ 18 عامًا، ومواصلة العودة إلى صدارة المشهد داخل القارة السمراء بعدما حقق الكونفدرالية العام الماضي والسوبر الإفريقي مؤخرًا.

الزمالك ضد الترجي



كما طلب كارتيرون لاعبيه بنسيان الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي في قمة الدوري المصري، وحذرهم من خطورة ورغبة لاعبي الترجي في الثأر بعد مباراة السوبر، لذا يجب التركيز والاستعداد نفسيا وفنيا وبدنيا حتي يحقق الفريق فوزا مريحا قبل مباراة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل في تونس.

الزمالك ضد الترجي



بينما يخطط الجهاز الفني للترجي التونسي بقيادة معين الشعباني إلى الثأر من الزمالك على أرضه ووسط جماهير من خلال تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل في موقعة العودة بتونس والعبور إلى نصف النهائي والحفاظ على حظوظه بالمنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي، حيث إنه صاحب لقبي آخر نسختين.





الزمالك ضد الترجي



ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

الزمالك ضد الترجي



كان الزمالك تأهل إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونجولي متصدر المجموعة، بينما صعد الترجي بعد أن تصدر المجموعة الرابعة.