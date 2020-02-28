شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الترجي بثلاثية في ذهاب ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الزمالك المصري قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3 - 1 يوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.
وكان الترجي هو المبادر بالتسجيل عن طريق رؤوف بن غيث في الدقيقة 27 ، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق المغربي محمد أوناجم في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 72 سجل بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يسجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ويلتقي الفريقان في تونس في السادس من مارس المقبل، في مباراة الإياب.
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