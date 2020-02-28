شكرا لقرائتكم الفيصلي يعبر العدالة بثنائية هايلند والجبلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب أمام مضيفه العدالة 2-صفر، في مباراةٍ مثيرة احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالإحساء، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الفيصلي بهذا الفوز للاعبه خاليم هايلند الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 18.

ونجح الفيصلي باستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين عقب تعادله أمام الفتح وخسارته أمام الاتفاق في المرحلة الماضية.

في حين واصل العدالة نتائجه السيئة حيث لم يعرف طعم الانتصارات في 16 مباراة متتالية حيث أن آخر فوز له كان في المرحلة الرابعة على فريق أبها.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفيصلي الذي انتظر حتى الدقيقة 18 حينما تمكن لاعبه خاليم هايلند بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله الهولندي يوسف الجبلي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس علي المزيدي.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء العدالة وتمكن مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا من تسجيل هدفٍ عند الدقيقة 52 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعند الدقيقة 71 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب العدالة عوض رخيص لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليعود الحكم عند الدقيقة 77 ويشهر البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الفيصلي محمد الصيعري لذات السبب.

وكثّف العدالة هجومه وتمكن لاعبه اليوناني جينتسوجلو هدفاً عند الدقيقة 90+5 إلا أن حكم المباراة ألغاه أيضاً بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعند الدقيقة 90+16 تمكن الهولندي يوسف الجبلي من تعزيز تقدم الفيصلي بتسجيل الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 31 نقطة ليتقدم الى المركز السادس مؤقتاً، وبقي العدالة على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز الأخير.