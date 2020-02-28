شكرا لقرائتكم مورينيو: عودة كين للمشاركة محتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة عن أمله في عودة المهاجم هاري كين إلى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي بعدة مباريات.

ويعاني كين، 26 عاما، من الإصابة والجراحة التي خضع لها في مطلع يناير الماضي، ولكن مورينيو قال إن اللاعب يسير في عملية التعافي بشكل أسرع قليلا مما كان محددا.

وقال مورينيو : "هذا يمنحني الأمل في أن يشارك معنا لثلاث أو أربع مباريات في نهاية الموسم بدلا من مباراة أو اثنتين... لا أعلم ، ولكن المشاعر جيدة. يفعل كين ما يستطيع فعله في هذه المرحلة ، ولكن في ظل مشاعر جيدة دائما. كل شيء يسير على ما يرام ، وبشكل إيجابي".

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وأضاف : "عندما أصيب كين، قلت لنفسي : تناساه. ولكنني الآن، لدي آمال أفضل وأتمنى أن تكون صائبة وأن يساعدنا كين في الجزء الأخير من الموسم. لنرى ما سيحدث".

كما أعرب مورينيو عن أمله في عودة مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لصفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي وذلك بعد الجراحة التي أجراها عقب إصابته بكسر في الذراع قبل أيام.

وأشار مورينيو إلى أنه لا يعرف متى يعود كين وسون ولكنه يتمنى عودتهما ومشاركتهما في المباريات قبل نهاية الموسم.