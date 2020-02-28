شكرا لقرائتكم أوباميانغ يتحسر على إضاعة "فرصة ذهبية": لا أعلم كيف أهدرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى بيير-إيمريك أوباميانغ قائد فريق أرسنال الإنجليزي خيبة أمل وإحباط شديدين بعد أن أهدر فرصة في الوقت القاتل وأخفق في إنقاذ الفريق من الخروج من دور الــ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وخسر أرسنال على ملعبه أمام أولمبياكوس اليوناني 1 - 2 مساء يوم الخميس في إياب دور الــ32 بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز أرسنال 1 - صفر، حيث تعادل الفريقان بذلك 2 - 2 في مجموع المباراتين وتأهل أولمبياكوس بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

Advertisements

وتقدم أولمبياكوس بهدف سجله بابي أبو سيسي في الدقيقة 53 وظل الفريق اليوناني متقدماً حتى نهاية الوقت الأصلي لتستمر المواجهة لوقت إضافي. وفي الدقيقة 113، سجل أوباميانغ هدفا لأرسنال لكن يوسف العربي سجل الهدف الثاني لأولمبياكوس في الدقيقة 119.

وفي اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية، أتيحت فرصة تهديفية أمام أوباميانغ كانت كفيلة بخطف بطاقة التأهل، لكنه أهدرها، ليودع أرسنال البطولة مبكرا.

وقال أوباميانغ "أشعر بخيبة أمل شديدة للغاية. ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه أمر صعب للغاية. لا أعرف كيف أهدرتها، لدي شعور سيئ للغاية، ولكن هذا يحدث. لا أعرف كيف أهدرت هذه الفرصة. كنت مجهدا وأعاني من بعض التشنجات أيضا، لكن هذا ليس عذرا. كان يجب أن أسجل هذا الهدف".