شكرا لقرائتكم مواجهتان مثيرتان وقرعة سهلة ليونايتد في الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي أجريت يوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية عن وقوع فريق أولمبياكوس اليوناني في مواجهة اختبار إنجليزي آخر حيث يلتقي فريق وولفرهامبتون الإنجليزي على بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

وكان أولمبياكوس أطاح بفريق أرسنال الإنجليزي يوم الخميس من دور ال32 للبطولة. كما أوقعت القرعة فريق إنتر ميلان الإيطالي، أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب، في مواجهة صعبة مع خيتافي الإسباني.

ويصطدم إشبيلية الإسباني الفائز بلقب البطولة خمس مرات سابقة بفريق روما في مواجهة أخرى بين الكرة الإسبانية ونظيرتها الإيطالية في هذا الدور.

وفي باقي المواجهات بدور الستة عشر ، يلتقي اسطنبول باشاك شهير التركي مع كوبنهاجن الدنماركي ورينجرز الاسكتلندي مع باير ليفركوزن الألماني وفولفسبورغ الألماني مع شاختار دونيتسك الأوكراني والفائز من المواجهة بين ريد بول سالزبورغ النمساوي إنتراخت فرانكفورت الألماني مع بازل السويسري كما يلتقي لاسك لينز النمساوي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. وتقام مباريات جولة الذهاب لهذا الدور في 12 آذار/مارس المقبل فيما تقام مباريات الإياب في 19 من الشهر نفسه.