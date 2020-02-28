كتب: ضياء السقا
انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك، والترجي التونسي، المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.
وشهدت المباراة تفوق الترجي منذ بداية اللقاء، وكاد الفريق التونسي أن يباغت الأبيض في الثواني الاولى، لولا يقظة أبو جبل.
وسجل عبد الرؤوف بن غيث هدف التقدم للترجي في مرمى الزمالك في الدقيقة 27 من توغل ناجح على حدود المنطقة.
وفي الدقيقة 31، خطف أوناجم هدف التعادل للزمالك بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي يباغت الزمالك.. وأوناجم يرد بهدف صاروخي (أهداف الشوط الأول كاملة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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