إلغاء المؤتمرين الصحافيين ليوفنتوس وميلان بسبب كورونا

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أعلن نادي يوفنتوس الجمعة إلغاء مؤتمره الصحافي المقرر السبت عشية استضافة إنتر ميلان في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في ايطاليا.

ومباراة يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية وإنتر المقررة الأحد هي واحدة من خمس مواجهات ستقام خلف بدون جمهور بعد اودينيزي مع فيورنتينا، ميلان مع جنوى، بارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا.

وقال متصدر الدوري في بيان "امتثالا للقيود السارية حاليا، لن ينعقد المؤتمر الصحافي لماوريتسيو ساري (مدرب الفريق)، عشية مباراة يوفنتوس ضد إنتر".

كذلك اتخذ ميلان الاجراء نفسه وأكد في بيان انه "امتثالا للإجراءات" لن يعقد المؤتمر الصحافي قبل مباراته ضد جنوى في سان سيرو الاحد المقبل.

وكان إنتر ميلان فاز الخميس على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1 في إياب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أيضا خلف أبواب "جوسيبي مياتسا" المغلقة.

وبحسب الارقام الاخيرة، اصيب 650 شخصا بالفيروس في ايطاليا وتوفي 17 منهم.

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وكان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أعلن الإثنين ان تفشي الفيروس في البلاد سيدفع الى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس.

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في "سيري أ"، بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها، أو اقامتها بدون جمهور.

وعزلت السلطات بلدات في شمال البلاد لاسيما في منطقة لومبارديا، في خطوة تطال عشرات الآلاف من السكان، خوفا من تفشي الفيروس.

من ناحية أخرى، يتعافى لاعب يبلغ من العمر 22 عاما، يلعب في نادي يو اس بيانيزي (درجة ثالثة) في المستشفى في سيينا بعدما أظهرت نتيجة الفحص اصابته بالفيروس.

وقال ناديه في بيان "في الوقت الحالي، وباستثناء اللاعب المصاب الذي يرقد في المستشفى، فإن جميع اللاعبين والفنيين والمدراء الفنيين في الحجر الصحي".