اشبيلية-روما الأبرز في ثمن النهائي ومهمة سهلة لمانشستر يونايتد

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ستكون المواجهة بين اشبيلية الاسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (5) مع روما الايطالي الابرز في الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، في حين يواجه مانشستر يونايتد الانكليزي بطلها عام 2017 مهمة سهلة في مواجهة لاسك النمسوي المغمور بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وخلافا لدور المجموعات ودور الـ32 حيث كان من غير الممكن وقوع فريقين من دولة واحدة وجها لوجه، كانت القرعة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ولم يسبق لاشبيلية وروما ان التقيا على الصعيد الاوروبي من قبل.

وتخطى اشبيلية فريق كلوج الروماني بصعوبة، فبعد انتزاعه التعادل 1-1 ذهابا خارج ملعبه، اكتفى بتعادل سلبي على ملعبه.

اما روما، فلم يكن بأفضل حال، لانه تغلب على غنت البلجيكي 2-1 على ملعبه قبل ان يتعادل معه 1-1 ايابا.

وتجمع مواجهة اخرى بين فريقين من ايطاليا واسبانيا هما انترميلان وخيتافي.

ولم يجد انترميلان اي صعوبة في تخطي لودوغوريتس البلغاري بفوزه عليه ذهابا وايابا، في حين حقق خيتافي مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه اياكس امستردام الهولندي العريق الذي بلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.

وسيقف فريق انكليزي آخر في وجه اولمبياكوس اليوناني الذي حقق الانجاز بإقصائه ارسنال اللندني على الرغم من خسارته على ملعبه ذهابا صفر-1 في اثينا قبل ان يتفوق عليه 2-1 بعد التمديد على ملعب الامارات في العاصمة الانكليزية.

ورأفت القرعة بمانشستر يونايتد الاعلى تصنيفا في هذه المسابقة فأوقعته امام الفريق الادنى تصنيفا وهو لاسك النمسوي متصدر دوري بلاده.

وللمفارقة، فان لاعب وسط مانشستر يونايتد الجديد البرتغالي برونو فرنانديش سبق له ان سجل في مرمى لاسك في صفوف فريقه السابق سبورتينغ لشبونة في دور المجموعات خلال الموسم الحالي.

يذكر ان الفائز بلقب هذه المسابقة ينتزع بطاقة المشاركة مباشرة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

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وهنا القرعة:

باشاك شهير (تركيا) - كوبنهاغن (الدنمارك)

اولمبياكوس (اليونان) - ولفرهامبتون (انكلترا)

رينجرز (اسكتلندا) - باير ليفركوزن (المانيا)

فولفسبورغ (المانيا) - شاختار دانييتسك (اوكرانيا)

انترميلان (ايطاليا) - خيتافي (اسبانيا)

اشبيلية (اسبانيا) - روما (ايطاليا)

اينتراخت فرانكفورت (المانيا) او سالزبورغ (النمسا) - بازل (سويسرا)

لاسك (النمسا) - مانشستر يونايتد (انكلترا)

وتقام مباريات الذهاب في 12 آذار/مارس المقبل والاياب في 19 منه.

اما المباراة النهائية فمقررة في مدينة غدانسك البولندية في 27 ايار/مايو المقبل.