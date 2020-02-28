نتيجة مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا

نتيجة مباراة الزمالك والترجي التونسي، في مباراة ستلعب في تمام الساعة السادسة مساءا على ستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية في حضور جماهيري يقترب من الـ 30 ألف متفرج، وقد تم بيع جميع التذاكر المخصصة لتلك المباراة، ضمن اولي مباريات ذهاب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسيكون المدير الفني لنادي كارتيرون امام موقف صعب خصوصاً في ظل غياب صانع العابه يوسف اوباما في تلك المواجهة، ومن المحتمل أن يتم تعويضه بمحمد اوناجم، في المقابل لا توجد أي غيابات مطلقاً من قبل نادي الترجي التونسي قبل بداية تلك المواجهة، حيث ان الفريق يخوض تلك المباراة بالتشكيلة المثالية في محاولة لاستعادة هيبته بعد الهزيمة في السوبر أمام الزمالك.

وكان الزمالك قد تأهل إلي هذا الدور بعد أن جاء في المركز الثاني في مجموعته حلف مازيمبي الكونغولي، بينما تصدر الترجي التونسي مجموعته على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، ومن المرتقب ان يلتقي الفريقين في لقاء الإياب بعد اسبوعين من الآن في ملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس، لحسم بطاقة الصعود إلي دور الأربعة.

نتيجة مباراة الزمالك والترجي