لاعب يوفنتوس السابق أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
تعرض كينج أودوه لاعب يوفنتوس السابق للإصابة بفيروس كورونا ليكون أول حالة بين لاعبي كرة القدم في إيطاليا، وفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام، الإيطالية.
وذكرت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن صاحب الـ22 عامًا النيجيري المولد إيطالي الجنسية مهاجم نادي بيانسي الناشط بالدرجة الثالثة الإيطالية يتواجد حاليًا في وحدة مكافة العدوى بإحدى مستشفيات مدينة سيينا الإيطالي وفي حالة جيدة.
وذهب اللاعب بنفسه إلى المستشفى قبل عدة إيام بعدما شعر بارتفاع في درجة الحرارة، ليتم وضعه في الحجر الصحي منذ ذلك الحين.
وقررت السلطات الطبية في إيطالية بعد تأكد حمل اللاعب للفيروس وضع كافة عناصر الفريق في الحجر الصحفي الوقائي.
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