محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تصوير- نادر نبيل:
أنهى الزمالك الشوط الأول من مباراته مع الترجي التونسي بالتعادل الإيجابي (1-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.
افتتح الترجي التسجيل عن طريق رؤوف بن غيث في الدقيقة الـ27، الذي استقبل كرة في مواجهة مرمى الزمالك بتسديدة يسارية أرضية مباشرة إلى شباك الفريق الأبيض ليتقدم الضيوف.
وفي الدقيقة الـ31، رد الزمالك بصاروخية عن طريق لاعبه المغربي محمد أوناجم الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء لتعانق الشباك.
ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الترجي التونسي على استاد القاهرة، للاقتراب من نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صاروخ أوناجم يبطل جرأة الترجي في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.