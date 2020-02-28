استبعاد كهربا.. و20 لاعبًا ضمن قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له مساء السبت على ستاد القاهرة.

وتشهد القائمة استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" عن المباراة، وحارس المرمى شريف إكرامي، بجانب متوسط الميدان المخضرم حسام عاشور، والمستبعد من حسابات المدير الفني صالح جمعة.

ويستمر غياب المصاب رمضان صبحي، إضافة إلى المدافع الأيسر محمود وحيد.

وتكونت القائمة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

Advertisements

خط الدفاع: محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وجونيور أجايي، وجيرالدو. ‎

خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.

هذا ويستبعد المدير الفني السويسري لاعبين اثنين من القائمة النهائية للمباراة، ليدخل اللقاء بـ18 لاعبًا.