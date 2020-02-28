معلول: طارق حامد هو القائد الفعلي للزمالك.. فعل في السوبر ما لم أشاهده في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد نبيل معلول، المدير الفني الأسبق للترجي التونسي، بدور طارق حامد مع الزمالك، مؤكدا أنه من نوعية اللاعبين اللذين يجبروك على احترامهم بالأداء داخل الملعب دائمًا.

وقال معلول في تحليله قبل لقاء الزمالك والترجي التونسي، عبر قناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "طارق حامد هو القائد التكتيكي في وسط الملعب بامتياز وليس القائد الفني مثل فرجاني ساسي".

وأضاف: "القائد التكتيكي هو الذي ينسق إيقاع الأمور ويخرج بالكرة إلى وسط ملعب الفريق المنافس ويصنع اللعب ويحوّله من النزعة الدفاعية للنزعة الهجومية، هو صمام الأمان".

وأكد: "طارق حامد هو القائد الفعلي للزمالك، كان وراء نقطة التحول في مباراة السوبر التي قليل ما رأيناها في كرة القدم".

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وأوضح: "طارق حامد بعد هدف التعادل للترجي أمام الزمالك جمع زملائه من أجل تحفيزهم في المباراة في لقطة لم أشاهدها في حياتي".

وتابع: "أنا شخص لا يحب ويكره اللاعبين، لكن طارق حامد لاعب يجبرك دائمًا على احترامه".

وأكمل: "في بعض الأحيان يكون الفريق بعيد عن مستواه، لكن في نفس الوقت لاعب واحد يكون في حالته دائمًا وطارق حامد من بين هؤلاء، يعطيك أفضل ما عنده لأن لديه شخصية كروية قوية".

وأتم قائلا: "كما هو الحال بالنسبة لرونالدو وميسي فأنت لا يجب ان تحب لاعب وتكره الأخر من أجله".

وبرز طارق حامد في صفوف الزمالك منذ أن ارتدى القميص الأبيض في صيف 2014، ومنذ ذلك الحين حقق لقب الدوري مرة، وفاز بكأس مصر 4 مرات والكونفدرالية مرة، والسوبر المصري مرتين والإفريقي مرة ولعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.