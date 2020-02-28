قنوات مصرية رياضية جديدة.. "أون تايم سبورتس" تكشف موعد الانطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن شبكة قنوات "أون" انطلاق قنواتها الرياضية في حلتها الجديدة تحت اسم "أون تايم سبورتس" يوم الاثنين المقبل.

وفي تمام الثامنة مساءً يوم الاثنين القادم ستنطلق أون تايم سبورتس للجمهور بحلقة افتتاحية ليتعرف الجمهور على المقدمين وخريطة البرامج، لتتوقف قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

وستضم شبكة "أون تايم" قناة أولى وثانية بنفس الاسم، حيث تبث كل قناة على مجموعة من البرامج الخاصة بها والتي تختلف عن الأخرى.

كما ستضم أون تايم سبورتس قناة للبث الأرضي لنقل المباريات القارية للأندية والمنتخبات المصرية التي تقام في مصر بشكل مجاني.

وبداية من صباح الثلاثاء ستبدأ خريطة البرامج الجديد لقناتي أون تايم سبورتس 1،2، على أن يتم الاكتفاء بالحلقة التعريفية مساء الاثنين المقبل.