لحظة بلحظة.. الزمالك2 - 1 الترجي.. بنشرقي يتقدم والحكم يشهر بطاقة حمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الترجي تقدم مبكرًا في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه عبد الرؤوف بن غيث قبل أن يتعادل محمد أوناجم بصاروخية في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني تقدم أشرف بنشرقي للزمالك في الدقيقة 72 من عمر المباراة وسط احتجاجات من لاعبي الترجي على الهدف ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الترجي محمد بن رمضان ليُسيطر الزمالك على الكرة ويحصل في الدقيقة 92 على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع الترجي لبنشرقي سددها محمود علاء بنجاح.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي نظيره الزمالك في التاسعة مساء يوم الجمعة 6 مارس المقبل على ملعب 14 يناير في تونس.

وإليكم ملخصًا بالمباراة:

بداية سريعة ضاغطة من قبل لاعبي الترجي؛ حيث حصل الفريق في الدقيقة الثانية على ركلة حرة ثابتة من يسر الملعب في الدقيقة الثانية بعد عرقلة محمود علاء للاعب الفريق التونسي حمدي الهوني تم تنفيذها ولكنها خرجت لركلة حرة مباشرة.

في الدقيقة السادسة أعاد فرجاني ساسي الكرة لمحمود علاء ولكنه لم يسيطر عليها لتصل لليبي حمدو الهوني أمام منطقة جزاء الزمالك ولكنه سددها بجوار قائم أبوجبل.

مرت عشرة دقائق من عمر الشوط الأول وسط سيطرة من قبل لاعبي الترجي على الكرة.

الدقيقة 15 توقف اللعب لإصابة لاعب الترجي التونسي إلياس شتي قبل أن يتلقى العلاج وتُستأنف المباراة.

الدقيقة 20: اللعب توقف مرة أخرى لسقوط إلياس شتي لاعب الترجي على الأرض بداعٍ الإصابة.

الدقيقة 21 : معين شعباني يُجري أولى تغييرات الترجي بالدفع بخليل شمام بدلًا من إلياس شتي المصاب.

الدقيقة 25: توقف اللعب لإصابة لاعب الزمالك محمود حمدي "الونش" في كرة مشتركة مع مهاجم الترجي ومن ثمّ نزل الجهاز الطبي للزمالك لأرضية الملعب لعلاجه.

في الدقيقة 27: تقدم الترجي بهدف سجله لاعبه عبد الرؤوف بلغيث الذي وصلته تمريرة سحرية من حمدو الهوني داخل منطقة جزاء الزمالك.

خطورة الترجي لم تتوقف بعد الهدف.

الدقيقة 31: الكرة تصل على حدود منطقة الجزاء أمام الترجي سددها أوناجم من مباشرة في مرمى الترجي.

توقف اللعب في الدقيقة 33 بعد سقوط مصطفى محمد في كرة مشتركة مع لاعب الترجي في وسط الملعب ونزول الجهاز الطبي لعلاجه قبل أن يتم استئنافه.

الدقيقة 35: أوناجم أرسل عرضية رائئعة لمصطفى محمد الذي حولها برأسه أعلى مرمى الترجي.

الدقيقة 37: أحمد السيد "زيزو" نفذّ ركلة حرة مباشرة حولها محمود علاء برأسه لمرمى الترجي ولكن ارتطمت الكرة بالعارضة.

الدقيقة 38: الكرة وصلت لأوناجم على يمين الملعب الذي انطلق بها نحومنطقة جزاء الترجي ولكنه سددها في يد حارس الترجي.

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وصلنا للدقيقة 40 وسط سيطرة من قبل لاعبي الزمالك على الكرة عقب الهدف الذي سجله أوناجم ولازالت النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

الدقيقة 41: خطورة مزدوجة للترجي بتصويبة من محمد بن رمضان تصدى لها أبو جبل وخرجت ركنية تم تنفيذها ولكن خرجت ركنية بعد ارتطام صاروخية محمد بن رمضان لاعب الترجي في جسد محمود علاء.

وصلنا للدقيقة 45 من عمر الشوط الأول ولازال التعادل الإيجابي مسيطر بهدف لكل فريق والحكم يحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

حصول طارق حامد على بطاقة صفراء إثر إيقافه هجمة مرتدة للترجي بعركلة لاعبه.

الحكم يُعلن انتهاء الشوط الأول.

مرت 5 دقائق من عمر الشوط الثاني دون خطورة وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي الزمالك.

الدقيقة 52: جاءت أول خطورة بصاروخية من خليل بن شمام من خارج منطقة جزاء الزمالك أخرجها محمد أبو جبل ركنية نفذت وأخرجها لاعبو الترجي أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 56: فرجاني أرسل تمريرة رائعة لمصطفى محمد على حدود منطقة الجزاء سددها مصطفى ولكنها خرجت ركنية تم تنفيذها وأخرجها دفاع الترجي.

وصلنا للدقيقة 60 وسط سيطرة نسبية للزمالك في الدقائق الخمس الأخيرة.

الدقيقة 62: تغيير ثاني للترجي بدخول عبد الرحمن مزيان بدلًا من محمد علي بن حمودة.

الدقيقة 72: مصطفى محمد يتسلم الكرة بطريقة رائعة داخل منطقة جزاء الترجي لتسقط أمام بنشرقي الذي يُسددها في المرمى بنجاح واللعب يتوقف بسبب احتجاج لاعبي الترجي ضد الحكم.

الحكم يُشهر البطاقة الحمراء ضد محمد بن رمضان لاعب الترجي للاحتجاج وتم استئناف اللعب.

الدقيقة 80: تغيير أول للزمالك بمشاركة شيكابالا بدلًا من أوناجم.

الدقيقة 81: اللمسة الأولى لشيكابالا مرر الكرة "وان تو" مع مصطفى محمد ليستلمها مرة أخرى ويراوغ مدافع الترجي قبل أن تمر تصويبته بجوار القائم.

الدقيقة 83: التغيير الثاني للزمالك كارتيرون يدفع بعبد الله جمعة بدلًا من أحمد السيد "زيزو".

الدقيقة 88: كارتيرون يدفع بالتغيير الثالث بمشاركة كابونجو كاسونجو بدلًا من مصطفى محمد.

وصلنا للدقيقة 90 ولازال التقدم بهدفين للزمالك مقابل هدف والحكم يحتسب 3 دقائق كوقت بدل من الضائع.

الدقيقة 92: حصل الزمالك على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب الترجي لبنشرقي سددها محمود علاء بنجاح.

انتهاء المباراة.