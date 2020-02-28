تشكيل الترجي.. 4 تغييرات عن موقعة السوبر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة في الساعة السادسة.

وكان الزمالك سبق له الفوز على الترجي في المواجهة الأخيرة بينهما بكأس السوبر الإفريقي، حيث حقق الفريق الأبيض انتصارا غاليا بنتيجة (3-1) ليُتوج باللقب في قطر.

وشهد تشكيل الترجي 4 تغييرات، حيث يلعب الثنائي إيهاب المباركي وشمس الدين الذوادي في خط الدفاع بشكل أساسي بدلا من خليل شمام وسامح الدربالي.

ويأتي محمد علي بن رمضان في خط الوسط بدلا من كوامي بنسو في الوسط، بالإضافة إلى محمد علي بن حمودة بدلا من بلال بن ساحة في الهجوم.

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وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: إيهاب المباركي، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، شمس الدين الذوادي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، حمدو الهوني، عبد الرؤوف بن غيث.

وفي الهجوم: محمد علي بن حمودة، إبراهيما واتارا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي (طالع التفاصيل).