أوناجم أساسيا.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة في الساعة السادسة.

وشهد تشكيل الزمالك تغييرا وحيدا عن مباراتي السوبر الأفريقي والمصري، حيث دفع كارتيرون بمحمد أوناجم بدلًا من يوسف إبراهيم أوباما الغائب عن القائمة بداعي الإصابة.

وعاد الحارس محمود عبدالرحيم جنش للظهور في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، إذ يجلس مع القائد محمود عبدالرازق شيكابالا ضمن مقاعد البدلاء، في ظل استبعاد الحارس محمد عواد.

وجاء تشكيل الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، أحمد سيد "زيزو".

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش، محمد عبدالسلام، عبدالله جمعة، محمد حسن، محمد عنتر، محمود عبدالرازق شيكابالا، كابونجو كاسونجو.