"يخوض تدريبات منفردة".. مصدر يكشف لمصراوي.. حجم إصابة رمضان صبحي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في النادي الأهلي، حجم الإصابة التي يعاني منها رمضان صبحي لاعب الفريق الأول، لافتًا إلى أنه يخوض تدريبات منفردة على ملعب مختار التتش.

وكشف مصدر في النادي الأهلي من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" اليوم الجمعة، أن اللاعب يُعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة بخلاف الإصابة التي كانت قد لحقت به على مستوى العضلة الخلفية والتي كان قد تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وأضاف المصدر أن رمضان يخوض تدريبات منفردة على ملعب مختار التتش.

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وكان الأهلي قد سبق وأعلن عدم جاهزية رمضان صبحي للمشاركة في مباراة صندوانز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخرج المدرب رينيه فايلر ويؤكد أنه لا يعلم موعد عودة اللاعب إلى المباريات، مشددًا أنه لن يدفع به في أي مباراة إلا عندما يكون في أتم جاهزية.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة صندوانز مساء غد السبت على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.