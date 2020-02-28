مدرب الأهلي عن مواجهة صنداونز: لا يوجد ما يُسمى بالثأر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الفريق استعد جيدًا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال، مضيفا أنه لا يوجد ما يُسمى بالثأر بعد الإقصاء من النسخة الماضية للمسابقة على يد نفس الفريق.

وقال قمصان، في تصريحات صحفية نقلها مراسل يلا كورة: "مباراة صنداونز هامة ونصب كامل تركيزنا من أجل الفوز بتلك المواجهة، استعدادنا لها مثل كل مباراة، نستعد بكل قوة".

وأضاف: "نعاني من غيابات مؤثرة لكن لدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين بصفوف الأهلي".

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وتابع: "صنداونز فريق كبير ويتمتع لاعبوه بسرعات ويقودهم مدرب كبير يتولى المسؤولية الفنية منذ ثمانية أعوام، لذلك استعدينا جيدا لتلك الموادهة ودرسنا نقاط القوة والضعف".

وأوضح: "تحدثنا مع اللاعبين عن الناحية المعنوية وقصة الثأر، لا يوجد ما يُسمى بالثأر، ستلعب المباراة على مدار شوطين من 180 دقيقة، والأهلي يبقى الأكبر في إفريقيا والأكثر تتويجا باللقب".

وأتم المدرب المساعد في الأهلي قائلا: "إن شاء الله نخوض المباراة على 180 دقيقة ونحقق نتيجة إيجابية ونتأهل إلى نصف نهائي المسابقة".

يذكر أن الأهلي سيواجه صنداونز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.