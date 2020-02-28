الزمالك يسجل هدف ثاني في شباك الترجي

تقدم فريق الزمالك بالهدف الثاني في شباك الترجي التونسي في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي بذهاب رع نهائي دوري ابطال إفريقيا . على ستاد القاهرة الدولي بذهاب رع نهائي دوري ابطال إفريقيا . سجل الهدف اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 71 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

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