بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي في السادسة مساء اليوم الجمعة فريقا الزمالك والترجي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأتم الزمالك والترجي استعداداتهما للمواجهة المرتقبة والتي تأتي قبل أسبوعين من لقائهما في كأس السوبر الأفريقيو الذي أقيم في قطر وحسمه الزمالك لصالحه بثلاثة أهداف لهدف واحد.

واستبعد الفرنسي باتريس كارتيرون، يوسف أوباما نجم الفريق والذي اشتكى من آلام الظهر خلال المران الأخير للزمالك. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراته أمام الترجي اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد أبو جبل. الترجي اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمود علاء – حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو كجناح أيسر – أشرف بن شرقي صانع ألعاب – محمد أوناجم كجناح أيمن. خط الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements كما استقر معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة الزمالك. على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة الزمالك. ومن المتوقع أن يبدأ الترجي مباراته بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: إيهاب المباركي، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، شمس الدين الذوادي خط الوسط: فوسيني كوليبالي، عبد الرؤوف بن غيث، محمد علي بالرمضان ، محمد علي بن حمودة خط الهجوم: حمدو الهوني ، براهيما واترا

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