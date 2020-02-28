الأمن يمنع جماهير الترجي التونسي من إشعال الشماريخ خلال مباراة الزمالك

تصدت قوات الأمن لجماهير الترجي التونسي، بعدما أشعلت الشماريخ خلال مباراة الفريق الجارية حاليًا بين الزمالك، والترجي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال

أفريقيا.

قامت قوات الأمن بإخلاء جماهير الترجي من المدرج، وإعادة إدخالهم مرة أخرى، بعدما قامت جماهير الفريق التونسي، بإشعال

الشماريخ، وإلقاء الزجاجات ناحية الجهات المختصة بتأمين المباراة ليتدخل الأمن، لتنظيم بالأمر بشكل مختلف.

ويتعادل الزمالك مع الترجي إيجابيًا بالوقت الحالي، بهدف لكلاهما، سجل هدف الترجي، الجزائري بنغيث، في حين سجل أوناجم هدف الزمالك.