مشاهدة مباراة الزمالك والترجى فى ابطال افريقيا.. بث مباشر

يدخل فريق الزمالك المباراة وهو منتشى بالفوز ببطولتى كأس السوبر الافريقى على حساب نفس الفريق الترجى التونسى فى قطر بثلاثة اهداف مقابل هدف، بالاضافة الى كأس السوبر المصرى على حساب الاهلى بعد الفوز بركلات الترجيح، محققارقما قياسيا بتحقيق بطولتين فى اقل من اسبوع.
الهزيمة التى تلقاها الفريق على الابيض فى نهائى كأس السوبر الافريقى.
استعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك جيدا فى هذه المباراة، خاصة وان لاعبى الترجى التونسى يسعون للثأر من
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