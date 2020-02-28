اليابان تتصدر منافسات الفروسية بالدور النهائي "سيدات" بكأس العالم للخماسي الحديث

اختتمت منذ قليل منافسات الفروسية للدور النهائي "سيدات" ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس.
حيث جاءت في المركز الأول لاعبة منتخب اليابان رينا شيمازيو بمجموع نقاط 300 ، فيما احتلت المكسيكية مايان أوليف المركز الثاني بمجموع نقاط 300 ، بينما حصلت الألمانية رونجا ستنبون على المركز الثالث بمجموع نقاط 300 ، كما جاءت سلمي أيمن لاعبة المنتخبالوطني في المركز الثالث و العشرين بمجموع نقاط 277.
ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الليزر رن ، علي أن تقام منافسات النهائي للرجال غداً.
الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم :
الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ،ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
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