صاروخ "أوناجم" ينقذ الزمالك بتعادل أمام الترجي التونسي بالشوط الأول

حسم التعادل الشوط الأول من لقاء فريق الزمالك ونظيره الترجي التونسي بهدف لكل منهما بستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الترجي بهدف للجزائري عبدالرءوف بن غيث في الدقيقة 26 وتعادل للأبيض المغربي محمد أوناجم بصاروخ أرض جو استقر في شباك معز بن شريفية في الدقيقة 30.

شكلت هجمات الترجي خطورة على مرمى الزمالك حيث كان الأكثر خطورة وأهدر عدة فرص في منتهى الخطورة، وأضاع الزمالك حوالي ثلاث فرص من محمود علاء ومصطفى محمد وأوناجم.

يذكر أن لقاء العودة سيقام يوم 6 مارس المقبل بالعاصمة التونسية رادس.

الشوط الأول

بادر الترجي بهجوم مفاجئ على الزمالك، قاد الهجمة السريعة الليبي حمدو الهوني وينفرد في غفلة وثغرات دفاعية مبكرة من العمق الدفاعي للونش ومحمود علاء، ويخرج ببسالة في توقيت مناسب الحارس، محمد أبوجبل وينقذ وترتد ولم تستغل أيضًا من الجزائري بن

حمودة وتخرج الكرة الى الكورنر.

استمر الهجوم التونسي ومحاصرة الزمالك في نصف ملعبه، مع تراجع لاعبو وسط الأبيض بشكل غريب في ظل حماس ودافعية المنافس للثأر من ضياع السوبر الأفريقي وتسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب.

مع الضغط التونسي تظهر ثغرات وارتباك غريب في دفاعات ووسط الأبيض ويمرر عن طريق الخطأ التونسي فرجاني ساسي للخلف لليبي حمدو الهوني على حدود المنطقة يتقدم ويسدد كرة قوية ومن حسن حظ أبو جبل أن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر مباشرة، تليها عرضية من إلياس الشطى تمر من الجميع ودفاع الزمالك، ولم تجد من يضع الكرة في المرمى وسط ذهول الجماهير البيضاء التي وضعت يدها على قلبها خوفًا من هدف قادم لامحالة مع الضغط

الترجاوي..!

مع مرور الوقت يتماسك لاعبو الزمالك دون خطورة حقيقية على مرمى الترجي حيث تكسرت المحاولات في نصف ملعب الترجي ويخرج للإصابة الظهير الايسر الياس الشطى ويلعب مكانه خليل شمام.

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هدف للترجي

في الدقيقة 26 ومن جملة ملعوبة 4 تمريرات من منتصف الملعب مع غياب الرقابة والتمركز الجيد ينفرد عبد الرءوف بن غيث من تمريرة الهوني ويضع الكرة على يسار أبو جبل مسجلًا هدف التقدم.

الرد سريعًا

لم تمر أربع دقائق وفي الدقيقة 30 يستلم محمد أوناجم الكرة دون ضغط ويسدد قوية - قذيفة قوية - من خارج المنطقة ومن مسافة 30 ياردة تسكن المقص الأيمن للحارس معز بن شريفية مسجلا هدف التعادل وتعود المباراة الى المربع الأول من جديد..!

بعدها يتقدم حازم إمام ويلعب عرضية تمر من الجميع لمصطفى محمد برأسه، لم يحسن استقبال الكرة لوضعه الخاطئ وتضيع.

في الدقيقة 36 يهدر محمود علاء فرصة العمر برأسه في حلق المرمى من ضربة حرة يقابل الكرة وهو " مغمض" تصطدم في العارضة إلى خارج الملعب.

يحاول كل فريق وتبقى الخطورة للترجي ويسدد بن رمضان قوية تلمس أحد المدافعين إلى الركنية.