بث مباشر | شاهد الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا – “صور لحظة بلحظة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي في أهم مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “محمد بركات”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب القاهرة الدولي”، بإدارة من الحكم المغربي “رضوان جيد”.

يحل فريق الترجي الرياضي التونسي ضيفًا ثقيلاً على فريق الزمالك المصري على “ملعب السلام”، في مباراة نارية ومثيرة بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ8.

وسيسعى فريق الدم والذهب إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة اليوم، لتسهيل المهمة في مباراة الإياب في “تونس” يوم 6 مارس القادم، ويغيب عن صفوف الفريق اليوم “طه ياسين الخنيسي وعبد القادر بدران وسامح الدربالي”، بسبب الإصابة.

Advertisements

على الجانب الآخر يدخل الزمالك الفريق المضيف المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وعينه على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور الموالي قبل مباراة الإياب.

ويعيش النادي الملكي فترة استثنائية بعد تحقيقه لقبين متتاليين في خلال أسبوع واحد، وهما كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي، ثم كأس السوبر المصري على حساب غريمه الأزلي “الأهلي“.

وتاريخيًا تواجه الزمالك والترجي في 7 مناسبات سابقة، كانت الغلبة فيهم للفارس الأبيض الذي لم يتذوق فيهم طعم الخسارة حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في اثنين.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي اليوم