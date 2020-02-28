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شباب الاهلي يستعيد سطوته على صدارة الدوري الإماراتي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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استعاد شباب الأهلي دبي سطوته على صدارة الدوري الإماراتي بعدما تغلب فوزاً على مضيفه بني ياس بهدف من ضربة جزاء، اليوم الجمعة 28-2-2020، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وبفوز شباب الأهلي عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه فريق العين، بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 20 فى المركز التاسع.

ويدين شباب الأهلي دبي بالفوز للاعب أحمد خليل الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالتخصص فى الدقيقة 9 من ركلة جزاء.

يذكر ان احمد خليل هو أكثر من سجل ضربات جزاء في دوري الخليج العربي هذا الموسم بالتساوي مع تاجليبو بواقع خمس ضربات جزاء.

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احمد خليل لاعب شباب الاهلي دبي يسجل فى مرمي بني ياس من ركلة جزاء فى الدوري الاماراتي (صور:twitter)
احمد خليل لاعب شباب الاهلي دبي يسجل فى مرمي بني ياس من ركلة جزاء فى الدوري الاماراتي (صور:twitter)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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