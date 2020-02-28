شباب الاهلي يستعيد سطوته على صدارة الدوري الإماراتي

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استعاد شباب الأهلي دبي سطوته على صدارة الدوري الإماراتي بعدما تغلب فوزاً على مضيفه بني ياس بهدف من ضربة جزاء، اليوم الجمعة 28-2-2020، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.
وبفوز شباب الأهلي عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه فريق العين، بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 20 فى المركز التاسع.
ويدين شباب الأهلي دبي بالفوز للاعب أحمد خليل الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالتخصص فى الدقيقة 9 من ركلة جزاء.
يذكر ان احمد خليل هو أكثر من سجل ضربات جزاء في دوري الخليج العربي هذا الموسم بالتساوي مع تاجليبو بواقع خمس ضربات جزاء.
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