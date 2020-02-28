اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع | تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 ZamaLek ONline

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع | تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 فبراير 2020 ZamaLek ONline والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الكثير من عشاق الأبيض عن تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك أمام الترجي اليوم، حيث أن الأبيض يخوض تحدي جديد بدوري أبطال أفريقيا ويبحث عن تحقيق الفوز بالمباراة بفارق في الأهداف كبير قبل المواجهة يوم 6 مارس القادم لمباراة العودة، وخاصة أن مباراة العودة ستكون صعبة على الفارس الأبيض لأن فريق الترجي لن يقبل بهزيمته على أرضه بعد خسارته أمام الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي يوم 24 فبراير بالأسبوع الماضي في قطر، وتكون مباراة اليوم غير سهلة لوضع الفريق التونسي الثأر من الأبيض أمام عينه.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم

تقام المباراة بين الزمالك والترجي اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بإستاد القاهرة، وقد يدخل معين الشعباني مدرب فريق الترجي التونسي مباراته ضد الزمالك اليوم آملاً في الفوز عليه بنتيجة إيجابية لتصحيح المسار بعد هزيمته في السوبر الأفريقي من الأبيض بنتيجة 3-1 في دولة قطر قبل مباراة الإياب.

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يخشى مدرب الترجي من مباراة الذهاب لدور الـ8 بأبطال أفريقيا اليوم، والتي من المحتمل أن تنهي على طموحات وآمال الترجي في حصوله على اللقب بعد أن توج به في موسم 2018 و2019 بربع النهائي.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

سوف تُنقل مباراة اليوم عبر القناة المجانية (BEIN SPORTS HD1)، بتعليق محمد بركات، بالإضافة إلى قناة الناقل الأرضي (تايم سبورت)، وهناك قناة مجانية أخرى أعلنت عن نقلها للمباراة على القمر الصناعي، وهي القناة السنغالية RTS2، ويمكن استقبالها كالتالي: