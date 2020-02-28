رياضة | قبل مواجهة الأهلي.. ماذا يفعل صن داونز على الأراضي المصرية؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الأهلي.. ماذا يفعل صن داونز على الأراضي المصرية؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قوية ستجمع بين فريق الأهلي ونظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدا السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر عن تحقيق الفوز على ماميلودي صن داونز، من أجل وضع قدما في الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، قبل مباراة الإياب والتي ستجمع الفريقين يوم 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا.

تحمل مباراة الغد رقم 7 بين الأهلي وصن داونز، حيث سبق والتقي الفريقين في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

تاريخ مواجهات صن داونز على الأراضي المصرية:

فريق ماميلودي صن داونز خاض 12 مباراة سابقة ضد الأندية المصرية في بطولات إفريقيا، واجه خلالها 3 أندية ( الأهلي - الزمالك - حرس الحدود)، فاز في 5 مباريات، وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهم، سجل الفريق الجنوب إفريقي 15 هدفا، واستقبلت شباكه 13 هدفا.

لعب فريق ماميلودي صن داونز 6 مباريات على الأراضي المصرية خلال تاريخ مواجهاته مع أندية مصر بالبطولات الإفريقية، فاز في مباراة وحيدة، وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه هدفين فقط، بينما استقبلت شباكه 11 هدفا.

التقي صن داونز مع الأهلي 3 مرات في مصر، فاز المارد الأحمر في المباريات الثلاث، كما فاز عليه فريق حرس الحدود مرة وحيدة في بطولة الكونفيدرالية.

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أما الفوز الوحيد لبطل جنوب إفريقيا على الأراضي المصرية جاء على حساب الزمالك في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2016 وفاز بنتيجة 2 / 1، أما المباراة الثانية بينهما في نهائي نفس النسخة من البطولة حسمها الفارس الأبيض لصالحه بهدف دون مقابل.

جاءت نتائج مباريات صن داونز على الملاعب المصرية كالتالي:

- 2001: الأهلي 3 - 0 صن داونز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

- 2007: الأهلي 2 - 0 صن داونز (دور الـ16 دوري أبطال إفريقيا)

- 2008: حرس الحدود 2 - 0 صن داونز (دور الـ16 بالكونفيدرالية)

- 2016: الزمالك 1 - 2 صن داونز (دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا)

- 2016: الزمالك 1 - 0 صن داونز (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

- 2019: الأهلي 1 - 0 صن داونز ( دور الـ8 بدوري ابطال إفريقيا).