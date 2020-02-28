رياضة | 5 تحديات تنتظر الأهلي أمام ماميلودي صن داونز (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 تحديات تنتظر الأهلي أمام ماميلودي صن داونز (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت الموافق 29 فبراير لعام 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

تأهل فريق الأهلي لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، خلف فريق النجم الساحلي التونسي متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما صعد فريق ماميلودي صن داونز بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

ويواجه النادي الأهلي عدة تحديات قوية خلال مباراته المرتقبة ضد فريق ماميلودي صن داونز غدًا السبت نستعرضها في التقرير التالي:

1- الثأر ورد الاعتبار:

أبرز التحديات التي تواجه الأهلي في مباراته ضد ماميلودي صن داونز الثأر من هزيمته التاريخية أمام بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الثمانية بالنسخة الماضية من البطولة الإفريقية بخماسية نظيفة، ومحاولة تحقيق فوز كبير عليه لرد اعتباره ومصالحة جماهيره ولتسهيل مهمته في التأهل لنصف النهائي.

2- تجاوز إخفاق السوبر المصري:

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ستكون مباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فرصة جيدة للفريق الأحمر لتجاوز أحزان فشله في التتويج بكأس السوبر المصري بعد خسارته أمام غريمه الزمالك 4 - 3 بركلات الترجيح، وسيحاول التركيز في البطولة الإفريقية لمواصلة المشوار لحصد لقب البطولة الغائب عن خزينة بطولاته منذ 2013.

3- الاقتراب من نصف النهائي:

يسعي فريق الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لتحقيق فوز مريح بفارق أهداف كبير على ماميلودي صن داونز، للاقتراب من التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل موقعة الإياب التي ستقام على ملعب الأخير في جنوب إفريقيا.

4- فك "عقدة" دور الـ8 الإفريقي:

يواجه الأهلي سوء حظ كبير في مباريات الذهاب لدور الثمانية الإفريقي خلال النسخ الثلاثة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة، وتعادل المارد الأحمر مع الترجي 2 / 2 عام 2017، وتعادل سلبيًا مع حوريا كوناكري الغيني في ذهاب ربع نهائي البطولة عام 2018، وخسر 5 / 0 في النسخة الماضية أمام صن داونز.

5- مواصلة تفوقه على صن داونز:

من التحديات التي يسعي لتحقيقها فريق الأهلي خلال مباراته ضد صن داونز، هو مواصلة تفوقه التاريخي على بطل جنوب إفريقيا، حيث التقي الفريقين في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل مباراتين، وستكون مباراة السبت فرصة للفريق الأهلاوي لتحقيق انتصار جديد على صن داونز.