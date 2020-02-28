رياضة | المعمورة يصطدم بنهضة العامرية في مواجهة مرتقبة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعمورة يصطدم بنهضة العامرية في مواجهة مرتقبة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتلقي فريق المعمورة مع نظيره نهضة العامرية، في الثانية والنصف من عصر السبت، في مواجهة مرتقبة علي ملعب مركز شباب المعموره في دوري القسم الثالث مجموعه الاسكندريه والبحيرة.

يدخل مركز شباب المعمورة صاحب الأرض المباراه وهو بالمركز التاسع برصيد 30نقطه، ويسعي للفوز بثلاث نقاط المباراه ليستمر بعيدا عن منطقه الهبوط

وكانت مواجهة المعموره في الجوله السابقه مع فريق القباري وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2

وايضا يخوض فريق نهضه العامرية اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة ويسعي ايضا للفوز بالمباراه والثلاث نقاط.

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وكانت المباراة السابقة لنهضة العامرية مع فريق العبور قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1/سبورتنج 47 نقطة

2/الترام 47 نقطة

3/مياه البحيره 45 نقطة

4/مركز شباب كوم حماده 41 نقطة

5/اسكندريه للبترول 38 نقطة

6/ايتاي البارود 34 نقطة

7/بدر32 نقطة

8/نهضه العامريه 30 نقطة

9/مركز شباب المعموره 30 نقطة

10/العبور 30 نقطة

11/كفر الدوار 29 نقطة

12/كفر بولين 28 نقطة

13/كوم حماده 27 نقطة

14/رشيد 23 نقطة

15/حوش عيسى 22 نقطة

16/القباري 17 نقطة