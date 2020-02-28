رياضة | مواجهات قوية للسكة الحديد والتأمين واتحاد الشرطة وطوخ بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية للسكة الحديد والتأمين واتحاد الشرطة وطوخ بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة 25 للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مواجهات الجولة الهامة :

1- البلاستيك مع السكة الحديد

يحل فريق السكة الحديد متصدر المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 45

نقطة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق البلاستيك وصيف المجموعة بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 40 نقطة في مواجهة صعبه حيث يأمل فريق السكة في الفوز

للحافظ على القمة، بينما يسعى أبناء تامر عبد الخالق في مواصلة انتصاراته لتقليص الفارق للاقتراب من القمة، وحقق فريق السكة الفوز بهدفين نظيفين في المباراة الأولى.

2- الغابه مع مصر للتأمين

يلعب فريق الغابة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أسامة محمود برصيد 22 نقطة لقاء هام تحت شعار لابديل عن الفوز للهروب من النفق المظلم، أمام فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو عبده برصيد 40 نقطة يسعى إلى مواصلة نتائجه الطبية للاقتراب من القمة.

وحقق فريق مصر للتأمين الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.

3- ألماظة مع شباب بطا

وفي مواجهة من العيار الثقيل، يلتقي فريق ألماظة صاحب المركز الخامس بقيادة جمال ترك برصيد 36 نقطة، مع فريق مركز شباب بطا صاحب المركز السابع بقيادة محمد عابدين برصيد 34 نقطة، شهدت مباراة الدور الأول، فوز بطا بهدف دون رد.

4- شباب الأميرية مع العبور

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وفي صدام مرتقب، يخوض فريق شباب الأميرية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد برصيد 22 نقطة لقاء هام فريق العبور صاحب المركز الرابع بقيادة عطيه السيد برصيد 38 نقطة، وحقق فريق العبور الفوز بهدفين نظيفين في المباراة الأولى.

5- المرج مع سراى القبة

يواجه فريق المريخ صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد

26 نقطة نظيره فريق سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 6 نقاط، وحقق فريق المرج الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول.

6- بهتيم مع اتحاد الشرطة

يلتقي فريق بهتيم التاسع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 30 نقطة مع فريق الشرطة السادس بقيادة محمود سعيد برصيد 36 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.

7- الشمس مع طوخ

يلعب فريق الشمس الثامن بقيادة أحمد علي برصيد 32 نقطة مع فريق طوخ الذي يحتل المركز الرابع عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 22 نقطة، وحقق فريق طوخ الفوز بهدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 45 نقطة

2- البلاستيك 40 نقطة

3- مصر للتأمين 40 نقطة

4- العبور 38 نقطة

5- ألماظة 36 نقطة

6- الشرطة 36 نقطة

7- شباب بطا 34 نقطة

8- الشمس 32 نقطة

9- بهتيم 30 نقطة

10- المرج 26 نقطة

11- بنها 23 نقطة

12- الغابه 22 نقطة

13- الأميرية 22 نقطة

14- طوخ 22 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط